Russland Wochenlang verschwunden: Nawalny wieder aufgetaucht

Moskau- · Der seit mehr als zwei Wochen gesuchte Kremlgegner Alexej Nawalny ist wieder aufgetaucht. Er sei in das Straflager IK-3 in Charp im Norden Russlands im Automonen Kreis der Jamal-Nenzen verlegt worden, teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Montag im Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mit.

25.12.2023 , 14:04 Uhr

Kremlgegner Alexej Nawalny ist in Russland inhaftiert. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

(dpa)