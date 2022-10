Besuch : Wirtschaft und Menschenrechte: Baerbock in Kasachstan

Astana Vor ihrer Reise nach Kasachstan sagt Außenministerin Annalena Baerbock, sie sei auch „ein Zeichen“: Deutschland bleibe mit Zentralasien verbunden. Bei dem Besuch wird es auch um den Ukraine-Krieg gehen.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Montag in der kasachischen Hauptstadt Astana offiziell von ihrem Amtskollegen Muchtar Tleuberdi begrüßt worden.

Bei dem Gespräch der beiden Minister dürfte es vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine unter anderem um eine stärkere Annäherung der früheren Sowjetrepublik und der gesamten Region an Europa gehen. Geplant waren zudem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft sowie der Ombudsfrau für Menschenrechte. Am Abend (Ortszeit) war die Weiterreise in die usbekische Hauptstadt Taschkent vorgesehen.