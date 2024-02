Gesellschaft Wirbel um Iran-Reise von US-Pornodarstellerin

Kritisiert wurde Wright nun auch, weil sie Bilder von sich veröffentlichte, die sie gemäß der im Iran geltenden islamischen Kleidungsregeln angezogen zeigten. In Kommentaren auf Instagram rechtfertigte sich Wright am Sonntag: „Als Amerikanerin halte ich es für eine besonders schlechte Idee, die Regeln im Iran zu brechen, nicht wahr?“, schrieb sie als Reaktion unter einem Medienbeitrag. Mit Blick auf die Kritik an ihren Fotos in dem vorgeschriebenen konservativen Outfit schrieb Wright: „Ich denke, es ist falsch, diese Wut auf mich zu lenken, anstatt auf die Menschen, die diese Gesetze machen.“ Inzwischen habe sie das Land verlassen.