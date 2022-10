Gesundheit : Wikileaks-Gründer Assange positiv auf Corona getestet

Tausende Demonstranten haben am Wochenende in London die Freilassung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange gefordert. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa

London Julian Assange, der in einem Londoner Gefängnis sitzt, hat Corona. Seine Frau macht sich große Sorgen um seine Gesundheit.

Der seit mehr als drei Jahren inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange hat sich im Gefängnis in London mit dem Coronavirus infiziert. „Er wurde am Samstag positiv auf Covid getestet, am gleichen Tag, an dem Tausende auf die Straße gekommen sind, um ihn zu unterstützen“, sagte seine Frau Stella Assange der britischen Nachrichtenagentur PA. Der 51-Jährige sei nun „24 Stunden am Tag in seiner Zelle eingesperrt“ und sie mache sich Sorgen um seine Gesundheit.