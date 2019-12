Wie eine Mutter in den USA um ihren erschossenen Sohn trauert : „Die Szenen kommen immer wieder“

Washington In den USA sterben jährlich 40 000 Menschen durch Schusswaffen. Für die Angehörigen bleibt oft nur die große Leere.

Die Faszination der US-Bürger mit Blick auf Schusswaffen ist ungebrochen. Am „Black Friday“, an dem das jährliche Shopping-Fieber nach dem Thanksgiving-Feiertag traditionell seinen Höhepunkt erreicht, wurden 2019 einer FBI-Statistik zufolge über 200 000 Waffen neu erworben. Das war die zweithöchste Zahl in der amerikanischen Geschichte. Der vorherige Rekord war am „Black Friday“ 2016 aufgestellt worden. Rechnet man beide Zahlen zusammen, so reicht das Ergebnis aus, um jedes aktive Mitglied des US-Marine-Corps zu bewaffnen. Insgesamt liegen in den US-Haushalten Schätzungen zufolge 393 Millionen Schußwaffen.

An jenem Tag ist es bereits später Abend, als Matthew Shaw mit seinem Bruder zu dem zur Routine gehörenden Spaziergang durch die Nachbarschaft unterwegs ist. Sie wollen versuchen, als Sperrmüll entsorgtes Metall zu finden, um dieses dann zu verkaufen. Es ist jene Nacht, in der Matthew zu einem von rund 40 000 Opfern wird, die jedes Jahr in den Vereinigten Staaten durch den Gebrauch von Schusswaffen ihr Leben verlieren. Matthew Shaw stirbt wie so viele andere schuldlos und per Zufall. „Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Platz“ – mit dieser beliebten Floskel beschreibt ein Sprecher der Polizei in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico den Mord an Matthew Shaw. Die Zwillinge kommen kurz vor Mitternacht an einer Auto-Waschanlage vorbei. Dort hat der 22-jährige, mehrfach vorbestrafte Jerred Holguin einen gestohlenen Wagen geparkt, lungert mit Freunden um das Fahrzeug herum. Die Shaw-Brüder sind, so berichtet es Robert, auf der anderen Straßenseite. Plötzlich zieht, das zeigt ein Überwachungsvideo, Holguin eine Pistole aus dem Hosenbund und feuert einen einzigen Schuss in Richtung der Brüder. Die Kugel trifft Matthew in den Rücken. Er bricht sterbend zusammen. Anwohner wählen den Notwurf 911. Der Mörder flieht.