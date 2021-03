Studie : WHO: Jede dritte Frau erlebt Gewalt in der Partnerschaft

WHO: Jede dritte Frau erlebt Gewalt in der Partnerschaft

Genf Hunderte Millionen Frauen erleben irgendwann im Leben Gewalt - so das traurige Ergebnis einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation. Aber WHO-Chef Tedros sieht auch Möglichkeiten einzugreifen.

Gewalt gegen Frauen ist nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) allgegenwärtig und beginnt für viele Frauen schon in sehr jungen Jahren.

Jede dritte Frau - etwa 736 Millionen Frauen weltweit - erlebe irgendwann in ihrem Leben Gewalt durch einen Partner oder sexuelle Übergriffe außerhalb der Beziehung, berichtete die WHO in Genf. Die große Mehrheit, 641 Millionen Frauen, erlebe Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft.