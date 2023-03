Türkei-Wahl : Wer wird Erdogan-Herausforderer? Oppositionsbündnis einig

Istanbul Der Herausforderer des türkischen Präsidenten Erdogan für die anstehende Wahl steht. In einer Marathonsitzung hat sich das größte Oppositionsbündnis nun auf einen Namen geeinigt - aber noch geheim.

Ein Bündnis aus sechs Oppositionsparteien in der Türkei hat sich auf einen gemeinsamen Kandidaten im Rennen um das Präsidentenamt gegen Recep Tayyip Erdogan geeinigt. Der Name blieb aber zunächst geheim. Wen das Bündnis aufstellt, solle am 6. März bekannt gegeben werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Parteien.