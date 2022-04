Konflikt : Wendepunkt im Jemen: Präsident Hadi gibt die Macht ab

Sanaa/Riad Kritiker sahen im jemenitischen Präsidenten Hadi eine Marionette Saudi-Arabiens und eine Hürde auf dem Weg zum Frieden im Land. Nun tritt der 76-Jährige ab. Die Chance auf Friedensverhandlungen steigt.

Seit 2015 mehr als 150.000 Todesopfer

Die Ankündigung am Donnerstag kam während laufender Jemen-Gespräche in Riad, an denen die Huthis aber nicht teilnahmen. Nach zunehmenden Angriffen der Huthis auch in Saudi-Arabien, etwa mit Raketen und Drohnen, sucht das sunnitische Königreich einen Weg aus dem Konflikt. Saudi-Arabien kündigte einem Bericht der Staatsagentur SPA zufolge am Donnerstag auch an, die jemenitische Wirtschaft mit drei Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zu unterstützen. Ein Teil dieser Summe soll von den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen.