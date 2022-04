Rüstung : Weltweite Militärausgaben übersteigen zwei Billionen Dollar

Stockholm Im vergangenen Jahr wurde weltweit eine Rekordsumme von zwei Billionen Dollar in Waffen investiert. Besonders ein Land hat 2021 massiv aufgerüstet.

Die deutliche wirtschaftliche Erholung nach dem ersten Corona-Jahr 2020 brachte mit sich, dass der Anteil der Militärausgaben an der weltweiten Wirtschaftsleistung 2021 leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent zurückging. Deutschlands prozentualer Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag Sipri zufolge 2021 bei 1,3 Prozent.

Die deutschen Militärausgaben sanken nach Angaben der Friedensforscher aufgrund der Inflation im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 56 Milliarden Dollar. Damit ist die Bundesrepublik nach wie vor das Land mit den siebtgrößten Militärausgaben weltweit. Unangefochtener Spitzenreiter bleiben die USA mit Ausgaben in Höhe von 801 Milliarden Dollar.

Russische Militärausgaben vor Ukraine-Einmarsch gestiegen

Russland hat in der Zeit vor seinem Einmarsch in die Ukraine mehr Geld in sein Militär investiert als zuvor. Die russischen Militärausgaben stiegen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 65,9 Milliarden Dollar (rund 60 Milliarden Euro), wie aus dem Sipri-Bericht hervorgeht. Russland steckte 2021 somit 4,1 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts ins Militär.