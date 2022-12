Montreal : Weltnaturgipfel endet: Chance auf Abschlussdokument

Ein Delegierter geht am Kongresszentrum des COP15-Weltnaturgipfels in Montreal vorbei. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press/AP/dpa

Montreal Die Verhandlungen zogen sich über rund zwei Wochen - Beobachter waren skeptisch, ob ein richtungsweisendes Abkommen beim Weltnaturgipfel erreicht werden kann. Doch heute könnte die Wende kommen.

Lemke bezeichnet den Entwurf als „mutig“

Das 15. UN-Treffen zum Naturschutz (COP15) findet unter chinesischer Präsidentschaft statt, jedoch am Sitz des Sekretariats der Biodiversitätskonvention in Montreal. Ursprünglich war der Gipfel für 2020 in China geplant. Er wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben und aufgeteilt. Ein erster Teil fand im Oktober hauptsächlich online im chinesischen Kunming statt, der zweite tagt nun in Montreal.