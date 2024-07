Krieg in Nahost Weiterhin tödliche Angriffe im Gazastreifen

Israels Armee setzt eigenen Angaben zufolge ihre Einsätze im Zentrum des Gazastreifens sowie im Süden fort. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen neun Palästinenser in der Stadt Al-Sawaida im Zentrum von Gazastreifen ums Leben. Weitere neun Menschen wurden bei einem israelischen Angriff auf den Eingang einer Schule des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA in der Stadt Gaza getötet, wie Mitarbeiter des Al-Ahli-Krankenhauses in der Stadt sagten. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.