Russische Invasion : Weitere Waffen aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen

Weitere Waffen aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen

Bundeswehr-Reservisten üben mit der Luftabwehrrakete «Strela». In der Ukraine sind weitere Waffen aus Deutschland eingetroffen. Foto: Bundeswehr/Michael Mandt/dpa

Berlin Die ukrainischen Streitkräfte haben Nachschub aus Deutschland bekommen: Luftabwehrraketen, Maschinengewehre und 8 Millionen Schuss Munition.

In der Ukraine sind weitere Waffen aus Deutschland für den Kampf gegen die russischen Angreifer eingetroffen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr, handelt es sich um 1500 Luftabwehrraketen vom Typ „Strela“ und 100 Maschinengewehre MG3.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte der Ukraine nach dem EU-Gipfel in Brüssel weitere Waffenlieferungen in Aussicht. Viele Staaten - darunter Deutschland - hätten ihre bisherige Praxis durchbrochen, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. „Jetzt ist das der Fall, und das ist ein ganz besonderes Zeichen“, sagte der Kanzler.