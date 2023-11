Niederlande Weitere Partei lehnt Koalition mit Geert Wilders vorerst ab

Wilders hat eine Minderheitsregierung nicht ausgeschossen. „Alles geht“, sagte der Politiker in Den Haag. „Ich bevorzuge aber eine Mehrheitsregierung.“ Am Mittwochmorgen war die erste Phase der Regierungsbildung gestartet. Ein Gesprächsleiter soll bei den Fraktionen ausloten, welche Koalition eine Chance hat und in der kommenden Woche seinen Bericht vorlegen. Wilders will auch noch mit der Protestpartei Bauer Bürger Bewegung BBB verhandeln.