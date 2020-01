EU-Austritt nach 47 Jahren : Wehmut im EU-Parlament vor Abstimmung über Brexit-Vertrag

Brüssel Zwei Tage vor dem britischen EU-Austritt muss auch das Europaparlament den Scheidungsvertrag mit Großbritannien billigen. Für die meisten Abgeordneten ist das ein schwerer Gang. Doch einer freut sich überschwänglich.

Vor der Ratifizierung des Brexit-Abkommens im Europaparlament haben Abgeordnete am Mittwoch noch einmal Bedauern über den EU-Austritt Großbritanniens geäußert.

Gleichzeitig erinnerten sie daran, dass nun bis zum Jahresende harte Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Brüssel und London anstehen. Bundesaußenminister Heiko Maas sprach von einer „Herkulesaufgabe“. Die EU-Kommission kündigte eng getaktete Verhandlungsrunden an, weil nur elf Monate bleiben.

Großbritannien will die Europäische Union am Freitag nach mehr als 47 Jahren Mitgliedschaft verlassen. Das Ende 2019 vereinbarte Austrittsabkommen steht am Mittwochabend im EU-Parlament zur Abstimmung. Eine Mehrheit gilt als sicher. Viele Abgeordnete bedauern zwar die Trennung, wollen mit dem Vertrag aber Chaos vermeiden.