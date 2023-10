Zynischer Jubel Warum einige den Angriff auf Israel rechtfertigen

Klar ist, dass es in Berlin-Neukölln und anderswo immer wieder anti-israelische Demonstrationen von Palästinensergruppen gibt. Meist nehmen einige hundert Menschen teil, die einen eigenständigen Palästinenserstaat an der Stelle Israels fordern. Auf Transparenten sind dann Landkarten abgebildet, auf denen das Gebiet Israels grün, in der Farbe des Islams gezeichnet ist. „From the River to the Sea, Palestine will be free“, lauten dann die Sprechchöre. Also vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer soll der Staat Palästina reichen, dort wo sich jetzt Israel befindet.