Auswärtiges Amt : Warnung für „nicht notwendige“ Reisen nach China

Passagiere im Bahnhof von Urumqi in der nordwestchinesischen autonomen Region Xinjiang Uygur. Foto: Ding Lei/XinHua/dpa

Berlin Nach dem Ende der Null-Covid-Politik in China steigen dort die Infektionszahlen dramatisch. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung herausgegeben.

Das Auswärtige Amt (AA) rät angesichts der Corona-Lage in China „aktuell von nicht notwendigen Reisen“ in das Land ab. Darauf wies das Amt am Samstag hin.