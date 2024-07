Lateinamerika Wahl in Venezuela: Maduro will Ergebnis anerkennen

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro will das Ergebnis der Wahl zum Staatsoberhaupt nach eigener Aussage respektieren. „Ich erkenne das Wahlgericht und die offiziellen Amtsblätter an und werde dafür sorgen, dass sie respektiert werden“, sagte Maduro kurz nach seiner Stimmabgabe in der Hauptstadt Caracas.