Parlamentswahl : Wahl in Schweden: Kopf-an-Kopf-Rennen spitzt sich zu

Stockholm Die Reichstagswahl in Schweden spitzt sich zu: Erst wird dem Lager von Ministerpräsidentin Andersson ein knapper Vorsprung prognostiziert, dann kippt das Ganze zugunsten der Konservativen - Ausgang offen.

Wer die Parlamentsmehrheit am Ende auf seiner Seite haben wird, ließ sich am späten Abend noch nicht absehen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen war so knapp, dass sich viele Spitzenpolitiker am Abend zunächst mit Aussagen zurückhielten. Nur ein Wort fiel auf den verschiedenen Wahlpartys immer wieder: „Spannend!“ Die schwedischen Medien sprachen von einem „valrysare“ - einem Wahl-Thriller.