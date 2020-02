Schwierige Regierungsbildung : Wahl in Irland: Brexit spielte so gut wie keine Rolle

Wahl in Irland: Brexit spielte so gut wie keine Rolle

Dublin Keine der großen Parteien in Irland hat Aussichten auf eine eigene Mehrheit. Eine Koalition mit der linksgerichteten Sinn Fein, die ihr Ergebnis erheblich verbessern konnte, schließen beide bürgerlichen Parteien aus. Damit steht eine schwierige Regierungsbildung bevor.

Der EU-Austritt Großbritanniens hat bei der Parlamentswahl in Irland so gut wie keine Rolle gespielt. Das ergab eine Nachwahlbefragung im Auftrag mehrerer irischer Medien.

Nur ein Prozent der Wähler gab an, der Brexit habe ihre Entscheidung am meisten beeinflusst, berichtete der irische Rundfunksender RTÉ am Sonntag. Mit einem belastbaren Ergebnis der Wahl vom Samstag wurde erst am Sonntagnachmittag gerechnet.