Konflikte : Wagenknecht: Bidens Signal „gefährlich“ wie Putins Rede

Berlin Im ZDF findet die Politikerin klare Worte für den US-Präsidenten und den russischen Staatschef. Dazu hat sie eine klare Forderung an den Westen. Doch auch Wagenknecht selbst steht in der Kritik.

„Wir gehen in eine Welt, wo immer mehr hochgerüstet wird“, sagte sie gestern in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ mit Blick auf Putins Rede zur Lage der Nation. Darin hatte er die befristete Abkehr vom „New-Start“-Abrüstungsvertrag mit den USA verkündet.

Putin zeigt keine Verhandlungsbereitschaft

Putin hatte allerdings in seiner Rede kurz vor dem ersten Jahrestag des von ihm angeordneten Einmarschs in die Ukraine keine Bereitschaft zu Verhandlungen erkennen lassen. Vielmehr sagte er einmal mehr, in der Ukraine sei ein „Neonazi-Regime“ an der Macht, das abgelöst werden müsse. Die „militärische Spezialoperation“, als die Moskau den Krieg bezeichnet, werde fortgesetzt. Dem Westen gab er überdies die Schuld an dem Krieg.