Lateinamerika : Vorwurf der Rebellion: Perus abgesetzter Präsident in U-Haft

Vorwurf der Rebellion: Perus abgesetzter Präsident in U-Haft

Perus gestürzter Präsident Pedro Castillo wird auf das Polizeirevier in Lima eskortiert. Foto: Renato Pajuelo/AP/dpa

Lima Die Justiz wirft ihm Rebellion und Verschwörung vor: Um mögliche Komplizen zu ermitteln und eine Flucht zu verhindern, muss der peruanische Ex-Präsident Castillo in Untersuchungshaft. Er soll noch versucht haben, in der mexikanischen Botschaft Zuflucht zu suchen.

Der vom Parlament abgesetzte peruanische Präsident Pedro Castillo ist von der Justiz des Landes in Untersuchungshaft genommen worden. Die U-Haft gelte zunächst bis Dienstag, teilte der Oberste Gerichtshof nach einer Anhörung in Anwesenheit Castillos gestern via Twitter mit. Demnach wird gegen den entmachteten Staatschef wegen des Verdachts auf Rebellion und Verschwörung ermittelt.