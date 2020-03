Wer wird Trump herausfordern? : Vorwahlen am „Super Tuesday“ in den USA haben begonnen

Washington Wer wird US-Präsident Trump bei der Wahl im November herausfordern? Der „Super Tuesday“ hat begonnen - kurz davor kann ein fast schon abgeschriebener Kandidat der US-Demokraten punkten.

Die Vorwahlen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten am „Super Tuesday“ haben begonnen. Die ersten Wahllokale öffneten am Morgen um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ) im Bundesstaat Virginia an der Ostküste der USA.

Der „Super Tuesday“ ist der wichtigste Tag im Rennen um die Kandidatur der Demokraten: Es geht um die Stimmen von mehr als einem Drittel aller Delegierten, die beim Nominierungsparteitag im Sommer letztlich den Präsidentschaftskandidaten bestimmen. Trump hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. Die Republikaner halten daher in mehreren Bundesstaaten gar keine Vorwahlen ab. Am „Super Tuesday“ stimmen aber auch sie in fast allen betroffenen Staaten ab.

Am Dienstag wird in 14 Bundesstaaten gewählt, darunter große und für die Delegiertenstimmen gewichtige Staaten wie Kalifornien, Texas und Virginia. Außerdem steht im US-Außengebiet Samoa eine Vorwahl an. Die letzten Wahllokale schließen an der Westküste in Kalifornien - wo am Dienstag die meisten Delegierten vergeben werden - um 20.00 Uhr (Ortszeit/5.00 Uhr MEZ am Mittwoch). Erste Ergebnisse dürften am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit bekanntwerden.