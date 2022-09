Mahsa Amini : Vorgehen gegen Protestwelle im Iran spaltet auch Parlament

Teheran/Berlin Im iranischen Parlament wird das harte Vorgehen gegen die landesweiten Demonstrationen kontrovers diskutiert. Eine Seite fordert weiterhin konsequentes Durchgreifen, die andere Seite verfolgt einen anderen Lösungsansatz.

Proteste gehen weiter

Die Proteste gingen auch in der Nacht zum Dienstag weiter. Augenzeugen zufolge haben die Demonstranten in Großstädten eine neue Strategie entwickelt. Sie treten in kleineren Gruppen auf, dafür aber an mehreren Orten. Die Absicht sei, die Kontrolle der Polizei und Sicherheitskräfte zu erschweren.