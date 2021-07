Aussetzung von Impf-Patenten : Vor US-Reise: Merkel-kritische Demonstration in New York

Vor US-Reise: Merkel-kritische Demonstration in New York

New York Die Bundeskanzlerin lehnt auch eine zeitlich begrenzte Aussetzung von Impf-Patenten ab. Kritiker werfen Deutschland vor, so der weltweiten Impfkampagne im Weg zu stehen.

Vor der US-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel haben einige Dutzend Aktivisten in New York gegen das deutsche Bremsen bei der Aussetzung von Impf-Patenten demonstriert.

„Wir möchten sagen, dass es nicht im Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit ist, dass Angela Merkel und die deutsche Regierung sich weiterhin gegen die Impfstoffversorgung stellen, insbesondere wenn die US-Regierung ihre Position geändert hat“, sagte Ben Levenson, stellvertretender Direktor der veranstaltenden Organisation „Justice is Global“ am Mittwoch. US-Präsident Joe Biden müsse Merkel bei ihrem Besuch in Washington am Mittwoch klar machen, dass die Freigabe von Patenten Priorität hat.