Streit über Corona-Impfstoffe : Von der Leyen telefoniert mit Astrazeneca-Chef

Brüssel Astrazeneca will im Fall einer Zulassung seines Corona-Impfstoffs zunächst weniger Dosen an die EU liefern als geplant. Nun wächst die Kritik.

Dies habe Präsidentin Ursula von der Leyen am Montag in einem Telefonat mit Firmenchef Pascal Soriot bekräftigt, erklärte die Kommission in Brüssel. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides habe zudem in einem Brief Klarstellungen von dem Pharmakonzern gefordert und an Vertragspflichten erinnert.