EU-Kommission Von der Leyen droht Scheitern bei Ziel für Frauenquote

Am Freitag kündigte kurz vor Fristablauf auch noch Italien an, mit Europaminister Raffaele Fitto einen Mann ausgewählt zu haben. Unklar war damit nur noch die Nominierung Belgiens. Einen öffentlichen Vorschlag für einen Mann und eine Frau machte lediglich Bulgarien. Das Land teilte am Freitag mit, Ex-Außenministerin Ekaterina Sachariewa und Ex-Umweltminister Julian Popow zu nominieren.