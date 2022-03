Beerscheva : Vier Todesopfer bei Anschlag in Israel - Täter erschossen

Vier Todesopfer bei Anschlag in Israel - Täter erschossen

Polizisten am Tatort in der Stadt Beerscheva. Foto: Tsafrir Abayov/AP/dpa

Tel Aviv In Beerscheva im Süden Israels tötet ein Mann in einem Einkaufszentrum vier Menschen, ehe er selbst erschossen wird.

Bei einem Anschlag in Israel sind am Dienstag vier Menschen getötet worden. Bei der Attacke in der Wüstenstadt Beerscheva sei zudem der Angreifer selbst erschossen worden, bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka.