Letzter möglicher Einspruch : Verurteilter Kardinal Pell will Freispruch erreichen

Canberra Der australische Kardinal Pell ist der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche. Und wurde wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Noch immer hofft er, freizukommen. Jetzt läuft das letzte Berufungsverfahren. Wie sind seine Chancen?

Der frühere Erzbischof von Melbourne war wegen des Missbrauchs von zwei Chorknaben in den 90er Jahren zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Pell legte dagegen Rechtsmittel ein. Er weist seit jeher alle Vorwürfe zurück. Der ehemalige Finanzchef des Vatikan ist der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde.

Die Berufungsverhandlung ist für zwei Tage angesetzt. Pell erschien nicht. Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Melbourne. Zum Prozess am Mittwoch demonstrierten sowohl Unterstützer als auch Gegner des Kardinals vor dem Gericht. Beide Seiten gerieten kurz aneinander, als ein Mann mit dem Schild „Verbrenn in der Hölle, Pell“ daran gehindert wurde, mit Reporter zu sprechen.