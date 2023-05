Menschenrechte Verurteilter Deutsch-Iraner: Tochter will Deal mit Teheran

Gazelle Sharmahd sagte Welt-TV weiter, ihre Familie wisse nicht, wo sich Djamshid Sharmadh befinde und wie es ihm gehe. „Wir wissen nur, dass er seit über 1000 Tagen in Isolation- und Einzelhaft gefoltert wird.“ Das Regime wolle ihn „in aller Öffentlichkeit an einem Kran aufhängen“. Das habe man der Familie seit zweieinhalb Jahren immer wieder gesagt. Zu der scharfen Verurteilung des Irans unter anderem durch Baerbock sagte Gazelle Sharmadh: „Es funktioniert nicht, da kann man genau so gut mit meiner Pflanze hier reden.“ Das Regime in Teheran verstehe nur Druck: „Die verstehen keine andere Sprache. Das ist wie der IS, wie Al Kaida.“