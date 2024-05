Schweigegeld Verunglimpfung von Zeugen: Richter warnt Trump vor Gefängnis

Richter Juan Merchan beschloss deshalb, eine Strafe von 1000 Dollar (928 Euro) zu verhängen, deutete aber schwerere Strafen bei weiteren Verletzungen an: „Das Letzte, was ich tun möchte, ist, Sie ins Gefängnis zu stecken“, sagte Merchan übereinstimmenden Berichten von Journalisten im Gericht zufolge. Er sei sich bewusst, dass Trump der ehemalige und vielleicht zukünftige Präsident sei. „Aber am Ende des Tages habe ich einen Job zu erledigen.“