Angst vor mehr Chaos und Gewalt Versuchtes Attentat auf Trump – US-Wahlkampf eskaliert

Sekunden später richten die Sicherheitsleute Trump hinter dem Pult auf. Der 78-Jährige blutet am rechten Ohr, die Haare wirr, seine rote Kappe nicht mehr auf dem Kopf. „Lasst mich meine Schuhe anziehen“, sagt Trump mehrfach. „Sir, wir müssen zu den Autos“, entgegnet einer der Leibwächter, die einen Ring um ihn bilden. Die Agenten wollen sich mit ihm in Bewegung setzen, doch Trump ruft dazwischen: „Wartet, wartet, wartet, wartet.“ Dann reckt er aus dem Ring der Sicherheitsleute heraus seine Faust in die Höhe, schlägt sie dreimal nach vorne in die Luft, formt dazu nicht vernehmbar mit seinen Lippen ein Wort, das Anhänger später so interpretieren: „Kämpft!“