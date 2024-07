Die Lage im Überblick Verstörende Urteile in Belarus und Russland

Das Außenministerium in Berlin teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit, dass der Fall bekannt sei. „Das Auswärtige Amt und die Botschaft in Minsk betreuen den Betroffenen konsularisch und setzen sich intensiv gegenüber den belarussischen Behörden für ihn ein“, heißt es in einer Stellungnahme. Berlin lehne die Todesstrafe als grausam und unmenschlich grundsätzlich ab.