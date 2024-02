Konflikt Verstärkte Kämpfe im Ostkongo vor Abzug von UN-Mission

Die Hilfsorganisation „Save the Children“ berichtete, die Eskalation der Gewalt habe allein seit der vergangenen Woche etwa 78.000 Kinder in die Flucht gezwungen. Viele seien in den Wirren von ihren Familien getrennt worden und nun besonderen Gefahren ausgesetzt. „Die Kinder erleben nicht nur die Schrecken des Konflikts, sondern werden auch von gewalttätigen bewaffneten Gruppen rekrutiert, leiden unter Hunger und sind sexuellem Missbrauch ausgesetzt“, sagte Landesdirektor Greg Ramm. Familien suchten Zuflucht in Schulen, Kirchen und Krankenhäusern und hofften, dass sie nicht ins Kreuzfeuer geraten.