Faktencheck Verstärkt Fake News über Kamala Harris im Umlauf

Falsch. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, in dem einer scheinbar verwirrt wirkenden Harris Worte in den Mund gelegt werden, die sie nicht gesagt hat. Übersetzt verkündet sie angeblich: „Heute ist heute. Und gestern war gestern heute. Morgen wird morgen heute sein...“ Dabei handelt es sich allerdings um einen manipulierten Clip. Das Original-Video wurde von einer gemeinnützigen Organisation für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche am 26. April 2023 auf Facebook ausgestrahlt. Es zeigt eine Veranstaltung an der Howard University in der US-Hauptstadt Washington vom Vortag, auf der Harris spricht.