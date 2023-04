Konflikte Verschärfte Sicherheitslage in Israel: Proteste gehen weiter

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verurteilte den „feigen Anschlag“ und sicherte dem Staat Israel ihre Solidarität zu, wie ihr Amtssitz in Rom in der Nacht zu Samstag mitteilte. Meloni stehe zudem in Kontakt mit den israelischen Behörden, um die neuesten Entwicklungen zu verfolgen. Außenminister Antonio Tajani brachte in einem Tweet seine „entschiedene Verurteilung des Terrorismus“ zum Ausdruck. Sein israelischer Kollege Eli Cohen drückte am Samstag bei einem Telefonat mit Tajani sein Beileid aus. „Die italienische Regierung steht in diesen schweren Tagen, in denen wir einer Terrorwelle ausgesetzt sind, an der Seite Israels und unterstützt Israels Bemühungen um eine Beruhigung“, sagte Cohen nach dem Gespräch. Erst im vergangenen Monat waren bei dem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden.