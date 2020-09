Massiv gestiegene Fallzahlen : Verschärfte Corona-Lockdown-Maßnahmen in Israel in Kraft

Verschärfte Corona-Lockdown-Maßnahmen in Israel in Kraft

Medizinisches Personal bereitet sich auf die Eröffnung einer neuen Covid-19-Station in Haifa vor. Foto: JINI/XinHua/dpa

Tel Aviv In Israel sind die Corona-Zahlen auf einen Rekordwert gestiegen. Erst vor wenigen Tagen hat ein zweiter landesweiter Lockdown begonnen. Eine weitere Verschärfung tritt heute in Kraft.

Nach Rekordzahlen von Infektionen verschärft die israelische Regierung im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus die Lockdown-Maßnahmen in dem Land.

Neue, vorerst rund zwei Wochen geltende Restriktionen traten am Freitagnachmittag in Kraft. Nur in Ausnahmefällen dürfen sich die Menschen weiter als einen Kilometer von ihrem Zuhause wegbewegen - etwa für den Weg zu einer Arbeit, die als essenziell eingestuft wird.