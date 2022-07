Großbritannien : Verheerendes Zeugnis für britische Migrationspolitik

Eine Gruppe von Migranten in einem Bus im britischen Dover. Foto: Gareth Fuller/PA/dpa

London Die unabhängige Aufsichtsbehörde für Grenzen und Einwanderung geht mit der britischen Migrationspolitik hart ins Gericht. Unter anderem vernachlässige die Politik besonders gefährdete Schutzsuchende.

Eine Aufsichtsbehörde hat der britischen Regierung ein verheerendes Zeugnis für ihren Umgang mit ankommenden Migrantinnen und Migranten ausgestellt. Dieser sei „inakzeptabel“, weise Sicherheitslücken auf und vernachlässige besonders gefährdete Schutzsuchende, hieß es in einem Bericht der unabhängigen Aufsichtsbehörde für Grenzen und Einwanderung.

Im Lauf der vergangenen drei Jahre, in denen sich die Zahl der oft in unsicheren Schlauchbooten über den Ärmelkanal ankommenden Menschen vervielfacht habe, seien keine funktionierenden Abläufe entwickelt worden. In vielen Fällen fehlten biometrische Daten, Fotos und Sicherheitschecks.