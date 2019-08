Verhandlungsrunde über Friedensvereinbarungen : USA fordern Sicherheitsgarantie von Taliban

Kabul (afp) Die radikalislamischen Taliban und Unterhändler der USA haben ihre jüngste Verhandlungsrunde über eine Friedensvereinbarung für Afghanistan beendet.

"Die Arbeit war langwierig und effektiv", teilte ein Taliban-Sprecher am Montag im Online-Dienst Twitter mit. Beide Seiten würden nun mit ihrer jeweiligen Führung über die nächsten Schritte beratschlagen. Die mittlerweile achte Gesprächsrunde in Doha endete demnach kurz nach Mitternacht. In den Gesprächen über eine Friedensvereinbarung für Afghanistan ging es unter anderem um einen Rückzug der in dem Krisenstaat stationierten US-Truppen. Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hatte am Sonntag auf Twitter erklärt, er hoffe, es sei das „letzte Eid, bei dem sich Afghanistan im Krieg“ befinde. Das muslimische Opferfest Eid al-Adha wird seit Sonntag gefeiert.