Tarife Verdi weitet Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus

Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder einstellen. „Wir weiten die Warnstreiks aus“, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ). So kündigte die Gewerkschaft in einer Mitteilung an, dass ab diesem Montag etwa in Hamburg unter anderem die Beschäftigten aus den Bezirksämtern, Schulen und der Feuerwehr in den Ausstand treten.