Homoverbände entsetzt : Vatikan warnt vor „Gender-Ideologie“

Rom/Berlin Der Vatikan hat eine „Gender-Ideologie“ kritisiert, die unterschiedliche Geschlechter auslöschen wolle. In Schulen mache sich zudem beim Thema Sexualität ein „Bildungsnotstand“ breit, heißt es in dem Papier der Bildungskongregation für die katholische Lehre.

Der Verband New Ways Ministry, der für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) in der katholischen Kirche einsteht, kritisierte das Papier als „schädliches Werkzeug“. Die „Fehlinformation in dem Dokument wird dazu führen, dass Familien ihre Kinder ablehnen“ und Homosexuelle sowie Transgender weiter diskriminiert würden. Das Geschlecht werde „nicht nur durch sichtbare Genitalien bestimmt“, heißt es in einer Mitteilung, „sondern auch durch Genetik, Hormone und Chemie - Dinge, die bei der Geburt nicht sichtbar sind“. „Der Vatikan bleibt im Mittelalter, fördert die falsche Lehre und stützt sich auf Mythen, Gerüchte und Unwahrheiten.“