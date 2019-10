Kritik von Bürgerrechtlern : USA wollen DNA-Proben von Migranten sammeln

Washington Die US-Regierung will DNA-Proben von Migranten nehmen lassen, die bei der illegalen Einreise festgenommen oder bereits in Internierungslagern festgehalten werden. Die genetischen Informationen sollen in einer nationalen Datenbank mit Straftätern gespeichert werden, wie US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf das Heimatschutzministerium berichteten.

