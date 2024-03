Gaza-Krieg USA werfen Lebensmittel über dem Gazastreifen ab

Die US-Regierung erwägt inzwischen auch Lieferungen über den Seeweg. Die US-Vertreter sagten, die Arbeit daran laufe noch. Sie betonten aber, weder Hilfen aus der Luft noch über das Meer seien eine Alternative zur Notwendigkeit, Hilfen über so viele Landübergänge wie möglich zu transportieren. „Das ist der effizienteste Weg, um Hilfe in großem Umfang zu leisten“, sagte einer der US-Beamten. Er betonte, generell sei ein Kernproblem die Verteilung: Kriminelle Banden plünderten Hilfsgüter und verkauften sie weiter. Das einzige Gegenmittel sei, auf allen denkbaren Wegen so viel Hilfsgüter wie möglich in den Gazastreifen zu bringen. Das reduziere die Anreize für Gangs, Hilfslieferungen zu überfallen.