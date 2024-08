Zusätzliches Atom-U-Boot USA verstärken Militärpräsenz im Nahen Osten noch weiter

Bei dem israelischen Luftangriff auf das Schulgebäude waren am Samstag nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Israels Militär äußerte Zweifel an den Zahlen und sprach von einer Kommandozentrale der Hamas. Das Auswärtige Amt richtete mahnende Worte an Israel: „Die Berichte aus Gaza sind schrecklich. Dass Zivilisten getötet werden, die Schutz suchen, ist nicht hinnehmbar. Die wiederholten Angriffe der israelischen Armee auf Schulen müssen aufhören und rasch aufgeklärt werden“, schrieb das Ressort von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag auf der Plattform X.