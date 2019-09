Iran droht erneut mit Krieg : USA verlegen Truppen in den Nahen Osten

Washington/Teheran Nach den Angriffen auf saudische Ölanlagen will US-Präsident Donald Trump zunächst keine Vergeltungsschläge gegen den Iran, sondern setzt auf härtere Sanktionen und die Entsendung zusätzlicher Truppen in die Region.

Auch Saudi-Arabien betonte erneut, dass das Königreich den Iran hinter den Angriffen vermutet. „Wir halten Iran für diesen kriminellen Akt verantwortlich“, sagte der saudische Staatsminister für Auswärtiges, Adel al-Dschubair, am Samstag in Riad. „Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, werden wir die angemessenen Maßnahmen ergreifen, mit dieser Aggression umzugehen.“

Kritik an Ägyptens Präsident : Seltener Protest: Regierungskritiker demonstrieren in Kairo

Malta ordnet Untersuchung zum Mord an Journalistin an

Bombe gegen Bloggerin : Malta ordnet Untersuchung zum Mord an Journalistin an

Jugendklimagipfel in New York

Jugendklimagipfel in New York : Thunberg vor Vereinten Nationen: „Uns kann niemand stoppen“

Am Rande der UN-Generaldebatte in New York zeichnete sich unterdessen ein Treffen zwischen dem Iran und den Ländern des Atomabkommens von 2015 ab - allerdings ohne die USA. An dem Treffen am Mittwoch sollen Diplomaten zufolge die Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und dem Iran teilnehmen.