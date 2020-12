Russisches Raketensystem : USA verhängen Sanktionen gegen die Türkei

Washington Seit langem warnen die USA die Türkei vor dem Einsatz des russischen S-400-Raketenabwehrsystems. Die Regierung in Ankara hat das ignoriert - und wird von Washington nun dafür abgestraft.

Das türkische Außenministerium übte Kritik an den Sanktionen. In einer Mitteilung hieß es, die Türkei werde in angemessener Weise und Zeit die nötigen Schritte gegen diese „ungerechte“ Entscheidung unternehmen. SSB-Chef Demir teilte auf Twitter mit: „Jegliche im Ausland getroffene Entscheidung gegen mich oder meine Institution wird meine Haltung und die meines Teams nicht ändern. Die türkische Verteidigungsindustrie kann in keiner Weise behindert werden.“