Lage im Überblick USA sprechen von „konstruktiven“ Gaza-Gesprächen in Kairo

Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon täglich zu militärischen Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah sowie anderen Gruppen. In Aita al-Dschabal im Süden des Libanons wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut bei erneuten Angriffen ein siebenjähriges Kind und ein weiterer Mensch getötet. Israels Militär gab an, dort einen „bedeutenden Hisbollah-Terroristen“ getötet zu haben. Es registrierte nach eigenen Angaben Dutzende Geschosse, die aus dem Libanon in Richtung Israel abgefeuert wurden.