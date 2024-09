Militär USA schicken zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten

Die USA schicken angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten „eine kleine Anzahl“ zusätzlicher Soldaten in die Region. Das Pentagon nannte keine weiteren Details zur Zahl und machte auch keine Angaben dazu, wohin die Soldaten geschickt werden. „Angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und aus Vorsicht schicken wir eine kleine Anzahl zusätzlicher US-Soldaten, um unsere Kräfte zu verstärken, die bereits in der Region sind“, bestätigte Pentagon-Sprecher Pat Ryder der Deutschen Presse-Agentur in Washington entsprechende Berichte auf Nachfrage. Aus Gründen der „operativen Sicherheit“ werde er sich nicht weiter dazu äußern.