US-Präsidentschaftsbewerber Ron DeSantis beendet Kandidatur – und spricht sich für Donald Trump aus

DeSantis stieg mit guten Aussichten in den Präsidentschaftswahlkampf für 2024 ein, um gegen Trump anzutreten. Frühe Vorwahlumfragen deuteten darauf hin, dass der 45-Jährige in einer starken Position war, Trump zu schlagen. Er und seine Verbündeten sammelten ein Wahlkampfbudget von weit über 100 Millionen Dollar an, und er konnte auf eine beachtliche politische Bilanz zu Themen verweisen, die vielen Konservativen wichtig sind, darunter Abtreibung und Art des Schulunterrichts in Rassen- und Geschlechterfragen.