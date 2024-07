Nahost USA optimistisch bei Waffenruhe-Gesprächen in Kairo

Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker, das die Hamas sowie andere extremistische Gruppen am 7. Oktober des Vorjahres im Süden Israels begangen hatten. Die Terroristen töteten 1200 Menschen und verschleppten weitere 250 als Geiseln in den Gazastreifen. Israel vermutet noch rund 120 Entführungsopfer in dem abgeriegelten Küstengebiet, viele von ihnen dürften aber nicht mehr am Leben sein.