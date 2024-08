Nahost USA: Kritik von Israels Finanzminister an Gaza-Deal „absurd“

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, Israel werde „gemäß dem Vorschlag der USA und der Vermittler“ am 15. August eine Delegation an einen noch zu bestimmenden Ort entsenden, „um die Einzelheiten der Umsetzung des Abkommens festzulegen“. Smotrich forderte Netanjahu auf, nicht in die Falle zu tappen und von seinen roten Linien abzuweichen.